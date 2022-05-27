Политолог призвал Шольца «скромно промолчать» после слов о мире на Украине Политолог Бернардини призвал Шольца «скромно промолчать» после слов о мире на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц не имеет права говорить от имени Евросоюза или США, поэтому ему стоит «скромно промолчать», считает политолог Марк Бернардини. Таким образом он прокомментировал слова немецкого лидера о том, что коллективный Запад «не примет навязанного мира на Украине». По мнению политолога, слова Шольца говорят о вовлеченности Берлина в конфликт на Украине, пишет «ПолитЭксперт».

Ладно Украина, но что это за субъект — Запад? Германия? Ее никто не наделял полномочиями выступать за весь Запад. Евросоюз? Германию никто не наделял властью выступать от имени Европейского Союза. И потом это означает, что он является стороной конфликта, а это Германия активно отрицает, — высказался Бернардини.

Политолог также раскритиковал тезис Шольца о «навязанном Россией мире». Бернардини предположил, что немецкий лидер мог иметь в виду Донбасс и Крым. Однако в таком случае, по его словам, Шольц ставит под сомнение принцип ООН на «право народов на самоопределение». Помимо этого, политолог указал на дисгармонию в отношениях НАТО и Евросоюза.

Чем хуже экономическая ситуация, тем больше каждый за себя, будь то страна, партия, народ или даже отдельный регион, катастрофически падает доверие, — подчеркнул Бернардини.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украине не может быть навязан мир на чужих условиях. Он не будет принят ни украинцами, ни Европой. Необходимо, чтобы президент России Владимир Путин понимал это, отметил политик.