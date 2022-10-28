Политолог предупредил об «отложенном» эффекте ситуации с ресурсами в Европе Политолог Светов: ситуация с ресурсами в Европе может вызвать вопросы у европейцев

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Ситуация с ресурсами в Европе может иметь «отложенный» эффект, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов. По его словам, в какой-то момент население региона всерьез задумается о целесообразности поддержки Украины — у европейцев встанет вопрос, почему из-за этого им пришлось столкнуться с энергетическим кризисом и отказаться от комфортной жизни.

В определенный момент встанет вопрос «Ради чего?». Вот мы жили вчера, я имею в виду поляков, в целом неплохо. Потом вдруг нас призывают помогать Украине, и мы должны отказаться от всего, что составляло основу нашей жизни, <...> обеспечение электричеством, холодной и горячей водой, отоплением, — пояснил эксперт.

На данный момент европейцы готовы мириться с проблемами с энергетикой, а опросы показывают поддержку действий властей касательно оказания помощи Украине, рассказал Светов. Однако со временем общественное мнение может измениться и тогда в Европе начнутся изменения насчет поддержки Киева, убежден он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее заявил, что, несмотря на радикальное сокращение поставок российского газа и нефти в Европу, говорить о потере Россией европейского рынка навсегда пока рано. По его словам, поставки газа в страны ЕС ничем не ограничены и прервались исключительно из-за нарушения работы газопроводов — подрыва «Северных потоков» и национализации Польшей газопровода Ямал — Европа.