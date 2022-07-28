Политолог предупредил о возможном начале войны Украины и Венгрии из-за газа Политолог Михеев предупредил о возможном начале войны Украины и Венгрии из-за газа

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Если Киев начнет изымать газ из российского трубопровода, который идет в Европу, в свою пользу, то такие действия Украины могут послужить поводом для начала войны с Венгрией, считает политолог Сергей Михеев. Он предположил, что в случае экстремальной ситуации в отношениях между двумя странами Будапешт может ввести польские войска на территорию Западной Украины, передает ИА SM-News.

Это поставит отношения с Венгрией на грань войны. Кстати, в Венгрии недели полторы назад сказали, что у них есть планы военные в отношении Украины в случае развития ситуации в экстремальном ключе. Думаю, они имеют в виду введение польских войск на запад Украины, — уточнил Михеев.

Он добавил, что главе Украины Владимиру Зеленскому крайне важно делать публичные заявления «против России». Например, сначала украинский лидер потребовал от Европы, чтобы она «отключила себя от газа», а теперь сочувствует европейцам, которым «нехороший „Газпром“» сократил поставки топлива. Вместе с этим Михеев отметил: если Зеленский так сильно не хочет, чтобы российский газ попадал на Украину, он может просто перекрыть поставки голубого топлива.

Ранее Венгрия отказалась поддержать план Евросоюза по сокращению потребления газа в Европе на 15% на встрече министров энергетики в Брюсселе. Таким образом, она стала единственной из 27 стран ЕС, выступившей против этой инициативы.