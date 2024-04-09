Политолог предсказал волну протестов в Европе из-за Украины Политолог Блохин: в ЕС могут начаться протесты из-за отмены пошлин для Украины

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Отмена пошлин на продукцию с Украины может привести к протестам в странах Европы, считает политолог Константин Блохин. В разговоре с Lenta.ru эксперт подчеркнул, что действия западных чиновников подталкивают жителей к социальным протестам, так как решения властей противоречат интересам граждан.

Европа обречена на повторение вот этих социальных протестов, действия чиновников их лишь подталкивают. Такова текущая реальность: есть глобалистская, оторванная от народа европейская бюрократия, которая реализует различные свои проекты, в том числе по поддержке Украины, а есть интересы простых граждан, — пояснил Блохин.

По словам политолога, власти Европы больше заинтересованы в том, чтобы ослабить Россию и поддержать Украину, а не в решении социальных вопросов. По его мнению, подобная ситуация в ближайшем будущем не изменится, а протесты будут повторяться с новой силой. Так, отмена пошлин для Украины может вызвать возмущения среди простого населения и фермеров, добавил Блохин.

До этого стало известно, что Европарламент и Совет Евросоюза достигли предварительного соглашения о продлении беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции для Украины. Продлить беспошлинный ввоз планируется до 5 июня 2025 года.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия в ближайшее время введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. По данным газеты, так европейцы намерены снизить спрос на него и «успокоить фермеров».