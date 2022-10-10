Политолог предсказал реакцию Запада на обстрелы украинских территорий Политолог Бовт: после обстрелов РФ украинских территорий Запад нарастит поставки вооружения

Фото: defense.gov

После обстрелов украинских территорий со стороны России Запад нарастит поставки вооружения Киеву, заявил политолог Георгий Бовт в беседе с Lenta.ru. По его словам, еще с лета западные страны начали переходить к поставке более мощного наступательного вооружения. Эксперт считает, что в таком случае Россия может либо продолжать эскалацию украинского конфликта, либо осуществить свои угрозы по поводу использования ядерного вооружения, когда остальные аргументы будут исчерпаны.

В том, что теперь Запад нарастит объемы поставок вооружений, нет никаких сомнений. <...> В принципе, ничего глобально нового не произойдет: западные страны еще с лета начали постепенно наращивать поставки и переходить к более мощным наступательным вооружениям, — заявил Бовт.

Страны Запада, по словам эксперта, теперь будут поставлять Украине ПВО, танки и более дальнобойное оружие, которые не поставляли раньше.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее осудил обстрелы территории Украины. В своем Twitter он признался, что был шокирован от известий об ударах по городам, и пообещал, что новая военная поддержка со стороны Евросоюза уже находится в пути.