Политолог предсказал превращение украинцев в зомби из-за Зеленского Политолог Безпалько предсказал превращение украинцев в зомби из-за Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна является единственной наследницей Киевской Руси, переписывание истории приведёт к тому, что местные жители превратятся в зомби, считает политолог Богдан Безпалько. По его мнению, украинцы будут думать, что между Москвой и Киевом шли войны на протяжении последней тысячи лет, пишет «ПолитЭксперт».

Если на Украине перепишут историю, то люди, которые там будут расти, станут зомби. Не теми, которые едят мозги, а в том плане, что у них будет совершенно другое сознание. Станут верить, что между Москвой и Киевом на протяжении последней тысячи лет существовали войны. Станут обладать совершенно другой идентичностью, — подчеркнул Безпалько.

По его мнению, в таком случае украинцы перестанут «придерживаться корней», сменят интересы, ментальность и начнут вести себя по-другому. В качестве доказательства своих слов политолог привёл в пример бойцов полка «Азов», которые считают своим кумиром Степана Бандеру и носят татуировки с нацистской символикой. Безпалько посетовал, что Киев пытается переписать свою историю последние 30 лет.

28 июля 2022 года впервые отмечается День украинской государственности. Он учрежден по инициативе Зеленского в прошлом году и отмечается в День Крещения Руси (на Украине этот день переименован в День Крещения Киевской Руси — Украины). Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина таким образом приватизировала День Крещения Руси и подобных «инициатив» следует ожидать от неё и дальше. Он предположил, что в дальнейшем Зеленский решит, что Новый год отмечать можно только на Украине, «потому что остальное — это не украинское».