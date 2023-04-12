Политолог назвал условия военной поддержки ВСУ Сербией Политолог Бышок предсказал поставку оружия ВСУ Сербией в случае затягивания конфликта

Фото: МО Украины

Сербия может начать поставлять оружие ВСУ в случае затягивания конфликта, считает кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с Lenta.ru эксперт отметил, что Белград выступает за разрешение ситуации мирным путем, но может быть вынужден поддаться общеевропейским тенденциям в отношении поставок оружия. По словам политолога, в перспективе такое развитие событий вполне возможно, так как Сербия входит в список стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.

Официальная позиция Белграда такая, что поставки оружия затягивают конфликт. Сербия за то, чтобы конфликт решился. Но об этом говорил и президент Вучич — если конфликт будет продолжаться, мы постепенно будем обязаны свою внешнюю политику в отношении России синхронизировать с общеевропейской, — пояснил эксперт.

По словам Бышока, Белград не во всем поддерживает Москву, несмотря на его традиционную пророссийскую риторику. Относительно позиции по специальной военной операции на Украине Сербия не высказывалась и не заявляла, что поддерживает позицию России, а президент страны Александр Вучич выступал за переговоры.

Эксперт также уточнил, что у Сербии недостаточно ресурсов, чтобы передать ВСУ значительное количество техники и вооружения. В связи с этим даже в случае помощи Киеву со стороны Белграда она будет незначительной.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич ранее назвал ложью информацию о поставках вооружения ВСУ. По его словам, кто-то явно преследует цель втянуть Сербию в военный конфликт, но сербские власти продолжат придерживаться своей политики.