Политолог предсказал отказ Запада от помощи Украине Политолог Бобров: Запад откажется от помощи Украине из-за неудач ВСУ

Фото: МО Украины

В долгосрочной перспективе на фоне неудач ВСУ в зоне специальной военной операции Запад откажется от помощи Украине, считает политолог Константин Бобров. В разговоре с РИАМО он уточнил, что пока следует ожидать снижения уровня поддержки Киева со стороны западных стран. По его мнению, партнеры Украины постараются оттягивать момент оказания реальной помощи, которую уже пообещали.

В долгосрочной перспективе при неминуемом ухудшении для Киева обстановки на театре военных действий наступит точка невозврата, когда Запад откажется от помощи самовольно утопающему вовсе, — заявил Бобров.

Политолог также отметил, что попытки Украины атаковать Москву беспилотниками не имеют должного успеха. По его словам, такие действия могли бы иметь военный и психологический эффект только в том случае, если бы столичная система ПВО не была бы адаптирована к новым реалиям. Бобров заключил, что финансовая помощь Запада расходуется на то, чтобы разбить очередной дрон и представить это как «сокрушительный удар для Кремля». Именно бессмысленные растраты и масштабные хищения в подконтрольных Украине вооруженных формированиях снижают уровень доверия со стороны Запада, заключил Бобров.

Ранее стало известно, что внешние ресурсы составили 49,1% от всех поступлений в государственный бюджет Украины. Страны ЕС предоставили Украине $11,43 млрд. При этом доля общего объема государственного и гарантированного долга Украины на начало года уже достигла 78,5% ВВП.