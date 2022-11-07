Политолог предсказал исход битвы за Херсон Политолог Марков: битва за Херсон может стать провалом для ВСУ

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Битва за Херсон может стать для ВСУ провалом, написал в своем Telegram-канале политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, которые передает «ПолитРоссия», сражение может стать для украинской армии тем, чем стала для Германии битва за Сталинград. Эксперт также добавил, что офицеры ВСУ любят вермахт, а потому могут повторить его судьбу.

Херсон для ВСУ может стать как Сталинград для вермахта Германии. Офицеры ВСУ как раз любят вермахт — вот им и судьба вермахта, — сказал Марков.

Политолог отметил, что битва за Херсон — это последний шанс для Украины провести наступление. По его словам, после этого на фронте окажутся 300 тысяч мобилизованных и армия России станет в три раза больше.

ВКС России ранее ликвидировали до 100 наемников из США, Великобритании и Польши в районе Красного Лимана. По его словам, ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях, а также в Харьковской области и ликвидировали около 570 украинских военнослужащих. Также на этих направлениях было уничтожено 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 34 автомобиля, РСЗО «Град», три самоходные артустановки и две гаубицы М777 американского производства.