Политолог предсказал, что попросит Европа у США на Мюнхенской конференции Политолог Рар: лидеры ЕС игнорируют интервью Путина и выпрашивают у США оружие

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Европейские лидеры используют Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы убедить США возобновить поставки оружия Украине, заявил NEWS.ru германский политолог Александр Рар. По его мнению, наибольшую активность в этом проявят лидеры ФРГ. Но конструктивных дискуссий об украинском кризисе ждать не стоит, посетовал политолог.

Европейцы, особенно немцы, попытаются уговорить американцев опять поставлять оружие Украине. Боюсь, не будет никаких разумных и конструктивных предложений. Не будет и реакции на интервью Владимира Путина, которое здесь фактически пытаются игнорировать, — предположил Рар.

По мнению политолога, игнорировать выступление президента РФ на столь представительном форуме нельзя — в нем содержатся важные посылы.

Мюнхенская конференция по безопасности намечена на 16–18 февраля. Как заявил глава конференции Кристоф Хойсген, российским властям приглашения не высылали.

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал 9 февраля интервью, взятое у президента России Владимира Путина. Интервью прорвало западную информационную блокаду, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его оценке, Путин в ходе интервью «говорил прямо, и это чувствовалось».