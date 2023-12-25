Политолог предрек забастовки в Германии из-за низкого рейтинга Шольца Политолог Рар допустил смену правительства ФРГ весной из-за проблем в экономике

Фото: Christian Mang/http://imagebroker.com/#/search/Global look Press

В Германии могут начаться забастовки и протесты, если канцлеру ФРГ Олафу Шольцу до весны не удастся улучшить экономическую ситуацию в стране, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что на сегодняшний день рейтинг правительственных партий в стране находится на катастрофически низком уровне.

Если Олафу Шольцу до весны не удастся качественно улучшить экономическую ситуацию в стране, Германия может погрузиться в протесты и забастовки. Процедура смены правительства такая: Шольц ставит в парламенте вопрос о доверии или недоверии к себе, парламент голосует, и, возможно, что одна из партий коалиционного правительства, например, свободные демократы, голосуют за «недоверие» канцлеру. Канцлер теряет большинство в парламенте и вынужден подать в отставку. Назначаются новые выборы, на которых с большой долей уверенности побеждают консерваторы, нынешняя оппозиционная партия ХДС. Но 50% она не наберет, ХДС придется в свою очередь создавать коалиционное правительство, приглашая туда или ту же партию Шольца СДПГ, или «Зеленых», — объяснил Рар.

Смена правительства в Германии не приведет к значимым переменам в политике, по мнению политолога. При этом уход Шольца может негативно отразиться на отношениях с Россией, полагает он.

Что касается отношений с Россией, при ХДС все будет еще хуже, поскольку именно Шольц во многом не шел на поводу остальных политических сил, которые требовали поставлять больше оружия на Украину. Что касается немецкого обывателя, то он в большинстве своем за то, чтобы у власти стояла бы ХДС. Но нельзя забывать, что у «Зеленых» громадное влияние на общество через окологосударственные СМИ, — отметил Рар.

Ранее издание Bietigheimer Zeitung со ссылкой на результаты опроса YouGov сообщило, что почти каждый второй житель Германии (48%) считает, что правящая коалиция в ФРГ не доработает до выборов осенью 2025 года. При этом 27% опрошенных выразили уверенность, что правительство Шольца распадется в 2024 году, а 21% респондентов заявили, что ожидают смены власти в 2025-м.