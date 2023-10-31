Политолог предрек тяжелую ситуацию в энергетике Украины зимой Политолог Гуреев: украинскую энергетику ждет тяжелая ситуация зимой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зимой энергетику Украины ждет тяжелая ситуация из-за зависимости экономики от России, считает политолог Данила Гуреев. В беседе с «360» эксперт уточнил, что во время холодов на энергетическую сферу всегда приходится большая нагрузка, уже сейчас на Украине наблюдаются большие проблемы с логистикой и электростанциями из-за критического состояния объектов инфраструктуры.

Уже сегодня электростанции, как атомные, так и простейшие тепловые, испытывают ряд трудностей. Они обусловлены несколькими факторами, в том числе первым и самым важным — критическим состоянием энергетических объектов, — пояснил политолог.

По его словам, у Украины нет технических возможностей провести модернизацию, а Россия «на данном этапе истории не станет этим заниматься». Эксперт подчеркнул, что на состоянии инфраструктуры также сказались удары ВС РФ. Прошлую зиму системы смогли выстоять, но было необходимо срочно заменить оборудование. Гуреев считает, что эту зиму Украина сможет пережить, но «она покажется ей непростой».

Без России украинская экономика не сможет развиваться. Для того чтобы перейти с российских на европейские рельсы, потребуется огромное количество экономических вложений, — уточнил эксперт.

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее заявил, что Украину ожидают «фантастические сложности» из-за проблем в энергетической сфере. По его словам, это связано с зависимостью республики от угля.