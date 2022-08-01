Политолог предрек появление «новых бандеровцев» в Европе из-за политики США Политолог Соколов предрек появление «новых бандеровцев» в Европе из-за политики США

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США проводят свою политику таким образом, чтобы спровоцировать глобальный кризис в Европе и пошатнуть местную экономику, бедность спровоцирует людей на разжигание конфликтов, которые будут подпитываться «новыми бандеровцами» и частными военными компаниями (ЧВК), рассказал политолог Константин Соколов. По его мнению, Вашингтону нужен «горючий материал», чтобы бросить его «в топку мирового конфликта», пишет «ПолитЭксперт».

Это «мировая гражданская война». Когда сталкиваются не государства, а некоторые самостоятельные структуры. В будущем это могут быть новые бандеровцы и частные военные компании, чтобы в топку войны бросать людей. Когда они живут в Европе в теплых квартирах и с полными полками продуктов в магазинах, кто ж пойдет воевать? Сейчас им нужен горючий материал, чтобы бросать его в топку мирового конфликта, поэтому и было спровоцировано ухудшение мировой экономики, — уточнил Соколов.

Он добавил, что во многих государственных структурах и различных банках есть аналитики, которые «просчитывают ситуацию» на десятилетия вперед. По мнению политолога, США хотят сменить текущую парадигму: победить на Украине без непосредственного военного конфликта с Россией. Соколов считает, что Вашингтон хочет сменить характер ведения борьбы на гибридный.

Ранее японский политолог Ивао Осаки заявил, что США превратили Украину в оплот Запада на российской границе. В этой связи президенту РФ Владимиру Путину не оставалось иного выбора, кроме как начать спецоперацию.