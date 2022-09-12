Политолог предрек многолетний «холод» в отношениях между Москвой и Берлином Политолог Камкин: отношения России с Германией испорчены из-за поставок вооружения Киеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отношения Германии и России находятся в крайне низкой точке и этот «холод» в отношениях между государствами сохранится на несколько лет, рассказал в интервью Pravda.Ru политолог Александр Камкин. По мнению эксперта, ФРГ позиционирует себя как недружественное по отношению к России государство, ведь ее руководство продолжает оказывать военную помощь Украине. Кроме того, он считает, что Берлин ведёт неправильную энергетическую политику.

Отношения Москвы и Берлина практически заморожены. Думаю, разрыва дипотношений не будет. Если дойдет до такой меры, то это явно будет разрыв отношений с Евросоюзом в целом. Немецкие компании, которые сбежали из РФ, уже не получат режима открытости. Германия надолго потеряла Россию как выгодного экономического партнера, — считает специалист.

Эксперт также назвал непрофессиональным поведение главы МИД ФРГ Анналены Бербок и министра экономики Германии Роберта Хабека, которые, по его мнению, ведут неправильную энергетическую политику.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия в одностороннем порядке обрушила уникальные взаимовыгодные двусторонние отношения с Россией, которые выстраивались на партнерской основе последние десятилетия. И смены официальной риторики правительства пока не наблюдается.

Он также отметил, что Германия перешла красную черту, когда стала поставлять Украине летальное вооружение собственного производства. Он назвал накачку Киева оружием путем в никуда, только затягивающим конфликт и увеличивающим количество жертв. Из-за того, что Берлин согласился с требованиями «англосаксонских союзников по НАТО» и пошел на поставки оружия, процесс послевоенного примирения народов России и Германии в настоящее время, по сути, «подвергается эрозии», уточнил Нечаев.