Политика Европы в отношении России может измениться в случае прихода к власти в Италии оппозиционной правоцентристской партии на выборах 25 сентября, которая набирает популярность на фоне растущего недовольства населения ростом цен на энергоресурсы, рассказал политолог Константин Соколов «ПолитЭксперту». Он напомнил, что популярные в стране Маттео Сальвини и Джорджия Мелони высказывались против санкций в адрес РФ, исповедуют христианские ценности и болели за республиканскую партию во время выборов в США.
Соколов уверен, что правящая партия Италии с большой вероятностью проиграет выборы.
В Италии есть реальные силы, которые симпатизируют РФ. Приход новой политической элиты будет не просто важным моментом для страны, а детонатором для многих государств. Там может произойти взрыв социального протеста, потому что две противоборствующие стороны существуют во всех странах мира. Конечно, успех правоцентристов приведет к изменению политической ситуации в Европе и США, — заявил эксперт.
Соколов подчеркнул, что политика Запада строится вокруг выработки единой линии в отношении России. По его словам, победить могут как те, кто выступает за ужесточение санкций против РФ, так и те, кто требует их снятия. Эксперт убежден, что санкции западных стран привели не к изоляции России, а к самоизоляции Запада.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что западным державам не удалось выключить Россию из глобальной экономики, но они, очевидно, продолжат выдавливание страны с привычных рынков сбыта. Он добавил, что страна продолжит адаптацию и структурную перестройку экономики.