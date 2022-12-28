Политолог предрек Евросоюзу трудности с покупкой нефти из-за указа Путина Политолог Колташов: ЕС придется покупать российскую нефть под видом индийской

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Указ президента РФ Владимира Путина о запрете на продажу российской нефти странам, которые присоединились к введению потолка цен, приведет к нехватке сырья в Европе, заявил изданию «ПолитЭксперт» политолог Василий Колташов. Страны ЕС начнут испытывать трудности с поставками топлива, а у России появятся новые возможности, считает он. Колташов отметил, что теперь Западу придется закупать подсанкционную нефть у Индии, которая, как писала ранее New York Times, перепродает российское сырье с наценкой.

У стран ЕС теперь будут трудности с покупкой российского ресурса, поэтому им придется приобретать «индийскую нефть». С практической точки зрения это понизит их конкурентные способности. Сырье из РФ давало ЕС преимущества в переработке, — объяснил политолог.

Колташов напомнил, что российская нефть в том числе поступает в ЕС через Украину, которая, по его мнению, является ненадежным транзитером. В связи с этим он не исключил, что со временем в ЕС перестанет поступать и трубопроводное топливо.

Для России решение президента — это в том числе возможности. Нужно активнее заниматься переработкой нефти и предлагать покупателям готовые продукты, — заключил эксперт.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен на отечественное черное золото. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.