Политолог предположил, что Макрон может уйти в отставку Политолог Оленченко: Макрон может досрочно покинуть должность президента Франции

Фото: Panoramic/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон может досрочно покинуть свою должность, предположил в беседе с «Радио 1» политолог Владимир Оленченко. Он считает, что французский лидер разрушает собственную страну по воле США или крупного бизнеса. Однако президентские выборы в Штатах в 2024 году, которые пройдут в один год с выборами в Европарламент и перевыборами в Еврокомиссию, могут привести к смене политических фигур на Западе, из-за чего Макрону тоже придется уйти в отставку.

Я думаю, что развязка, если выражаться драматургическим языком, может быть раньше. Дело в том, что в мае 2024 года пройдут выборы в Европарламент, в том же году президентские выборы в США, также в 2024 году выборы на Украине, в 2024 году — перевыборы Еврокомиссии. Там наверняка сменяться фигуры. Я полагаю, что есть они сменяться, то и Макрон тоже вынужден будет уйти, — полагает Оленченко.

Политолог уточнил, что позиции Макрона неустойчивы и во внутренней, и во внешней политике. Он подчеркнул, что протесты во Франции происходят не столько из-за пенсионной реформы, сколько из-за финансово-экономического кризиса. Однако терпение французов не безгранично, уверен эксперт.

Тут всего два варианта развития событий: либо они будут балансировать в этой кризисной ситуации, либо найдется тот, кто возьмет на себя эту ответственность. Такие лица во Франции есть, — заключил Оленченко.

Французские оппозиционные депутаты и политики от группы LIOT ранее выдвинули вотум недоверия правительству страны и лично премьер-министру Элизабет Борн. Всего документ подписал 91 избранный депутат. Для принятия вотума необходимо почти втрое больше (287 голосов). Сбор подписей начался после того, как власти Франции повысили пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет.