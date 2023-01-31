Политолог пояснил отказ Венгрии и Австрии помочь Украине Политолог Перенджиев: Австрия и Венгрия выступили против полномасштабных боевых действий

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Австрия и Венгрия своим отказом передать оружие Украине выступили против превращения СВО в полномасштабные боевые действия, заявил политолог Александр Перенджиев. В разговоре с «Народными Новостями» эксперт объяснил, что ни Венгрия, ни Австрия не заинтересованы в том, чтобы портить отношения с Россией.

Венгрия и Австрия выступают единым фронтом: они против того, что Запад превращает российскую военную спецоперацию в полномасштабную войну, — добавил политолог.

Перенджиев уточнил, что Венгрия состоит в Евросоюзе и в НАТО, в то время как Австрия является членом ЕС. При этом, по словам политолога, это не мешает Вене и Будапешту в первую очередь отстаивать свои интересы: обе страны решили сохранить суверенитет и не поддались на уловки Вашингтона. Политолог также напомнил, что на западе Украины проживают венгры, что является для Будапешта еще одной причиной не вмешиваться в украинский кризис.

Венгрия, по сути, одна из дружественных стран России, но, может быть, не открыто дружественных. Тем не менее она четко обозначает свои интересы в этой сфере и в этом направлении и понимает, что здесь нет ее интересов. Венгрия не заинтересована в том, чтобы венгры гибли, — заключил Перенджиев.

Ранее Венгрия и Австрия отказались поставлять вооружение ВСУ. После переговоров с коллегой из Австрии Клаудией Таннер, глава венгерского Министерства обороны Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что страны хотят избежать эскалации конфликта.