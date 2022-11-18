Политолог пояснил, как падение ракет на Польшу изменит ее отношение к СВО Политолог Бычок: Польша может считаться пострадавшей от СВО из-за инцидента с ракетами

Фото: AP Photo/Michal Dyjuk/ТАСС

Польша может считать себя пострадавшей от спецоперации страной после падения ракет на ее территории, рассказал Lenta.ru политолог Станислав Бышок. По его словам, этот инцидент может изменить украинско-польские отношения только в лучшую сторону. При этом эксперт отметил, что в целом попадание ракет по польским территориям немногое изменит в отношении мирового сообщества к СВО.

Польша, поддерживающая Украину, в данном случае может еще считать себя страной, которая пострадала от российской спецоперации, — уточнил Бышок.

Политолог уточнил, что после падения ракет на территории Польши все страны остались при своем мнении. Так, сторонники поддержки Украины в связи с произошедшим предложили поставлять в страну более современную технику, рассказал эксперт. Те, кто считает такие меры опасными и поддерживающими эскалацию украинского конфликта, также останутся при своем мнении.

Очевидно, что в Польше и других западных странах желание продолжать помогать Украине, в том числе вооружением, остается. Этот инцидент был исчерпан и заявлениями американской стороны, и заявлениями польской стороны, — заключил Бышок.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Позже Байден усомнился в словах украинского коллеги. По словам главы Белого дома, его заявление не дает никаких доказательств.