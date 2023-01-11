Политолог: поставки «казахстанской» нефти через РФ разрушат экономику ФРГ Политолог Камкин: поставки «казахстанской» нефти через Россию разрушат экономику Германии

Фото: Joerg Carstensen/dpa/Global Look Press

Поставки «казахстанской» нефти в Германию через Россию станут еще одним шагом к разрушению немецкой экономики, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Как рассказал эксперт ФБА «Экономика сегодня», сделка приведет к экспорту российской нефти Urals вместо казахстанского сырья с огромной транзитной наценкой.

Запредельная стоимость СПГ, такие кульбиты как с казахстанской нефтью и азербайджанским газом, являются сознательным уничтожением проамериканским политическим классом ФРГ национальной экономики, — считает политолог.

Камкин отмечает, что тянуть нефть из Казахстана через Россию бессмысленно, поэтому «Транснефть» начнет поставлять немцам свое сырье. При этом, уточняет политолог, казахстанская нефть останется в России. Эксперт отмечает, что подобная схема применялась на Украине при президенте Петре Порошенко: Киев покупал российский газ у европейских компаний, из-за чего бюджет страны получил значительные потери.

При этом Германия на фоне «антироссийской истерии» вряд ли в ближайшем будущем заметит масштабы потерь, считает Камкин. По мнению политолога, понимания произошедшего немецким обществом стоит ждать ближе к 2025 году, когда состоятся парламентские выборы,

Маловероятно, что партии-суверенитисты смогут и тогда так усилить позиции, чтобы определять политическое движение страны, но текущий процесс приведет к значительному расслоению общества, — высказал свою позицию Камкин.

Сейчас политический класс Германии разделился: половина, по словам Камкина, поддерживает проамериканскую позицию, другая часть опасается прямого столкновения НАТО и России. При этом в стране сохраняется антироссийская повестка, уточняет эксперт.

Ранее Казахстан получил устное одобрение Москвы на транспортировку нефти в ФРГ через территорию России. Нефть планируют поставлять по магистральному нефтепроводу «Дружба». В январе Астана планирует направить в Германию 20 тысяч тонн нефти.