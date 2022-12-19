Политолог: последствия антироссийских санкций «выстрелят» по Европе летом Политолог Светов: последствия антироссийских санкций «выстрелят» по Европе летом

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Евросоюз сможет пережить текущую зиму, но последствия антироссийских санкций «выстрелят» по ним летом, рассказал «360» политолог Юрий Светов. По его словам, именно к этому моменту станет ясно, сохранится ли европейская промышленность в Европе или же она переедет в США. Кроме того, к лету прояснится ситуация со страхованием совместных проектов ЕС и России - если европейскому бизнесу не вернут деньги за потери из-за санкций, это скажется на их конкурентоспособности.

Эту зиму европейцы спокойно переживут. Все глубинные проблемы проявятся к лету следующего года. Главный вопрос, вызывающий опасения: что будет с промышленностью — уйдет ли она в Соединенные Штаты или сохранится ли в Европе? — рассказал Светов.

Политолог отметил, что планы ЕС применить санкции по отношению к Китаю могут привести к еще большим последствиям для региона. Канцлер Германии Олаф Шольц уже заявлял, что после избавления от зависимости от российских энергоресурсов важно ликвидировать зависимость от китайской торговли, напомнил эксперт.

В постпредстве РФ при ЕС девятый пакет антироссийских санкций ранее назвали «нелегитимным».Дипломаты посчитали его противоречащим системе международных финансовых и торговых отношений.