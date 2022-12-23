Политолог: Польша ждет разрешения США для захвата Западной Украины Политолог Шипилин: Польша ждет разрешения США для захвата Западной Украины

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Львов, Украина

Захват Польшей территорий Западной Украины является серьезным геополитическим решением и не может произойти без разрешения США, считает политолог Павел Шипилин. По его словам, Варшава уже морально к этому готова. Эксперт подчеркнул: если Вашингтон «даст отмашку» на захват украинских земель Польшей, Запад закроет на это глаза и будет лишь «молча аплодировать», пишут «Народные Новости».

Польша давно мечтала об этом, она всегда была морально готова к этому. А теперь надо реализовать свою мечту. Но от подготовки до реализации могут пройти десятки лет. Без решения США ничего не произойдет. На все нужно разрешение Вашингтона: Зеленскому — принять, а Дуде — начать, — рассказал Шипилин.

Политолог добавил, что Польша давно мечтает о присоединении территорий Западной Украины, которые она считает несправедливо потерянными.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива ранее заявил, что Польша готова к захвату Западной Украины. По его словам, для Варшавы наступает момент истины, который она ждала много десятилетий, — возвращение своих земель. Он добавил, что войска переведены в боевую готовность, юридическая база готова, а все соответствующие документы подписаны. По словам Кивы, остались лишь нюансы, которые президент Украины Владимир Зеленский обговаривает с польским главой Анджеем Дудой.