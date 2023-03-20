Политолог: Польша захотела модернизировать армию за счет США Политолог Асафов: польские власти захотели модернизировать армию за счет США

Фото: Sgt. Garrett Whitfield/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полковник армии США обменивается рукопожатием с польским офицером

Украинский конфликт для Польши должен стать в первую очередь удобным способом для модернизации армии за счет США, считает политолог Александр Асафов. В разговоре с «360» эксперт пояснил, что польские власти пытаются заменить старое советское вооружение, которое передается Киеву, на новое корейское с помощью средств, получаемых по ленд-лизу, а также усилить интерес Вашингтона к себе благодаря радикальной антироссийской риторике.

Задача стоит — использовать украинский конфликт для модернизации армии за американский счет. Потому что тот самый ленд-лиз Байдена на 44 млрд по большей части содержит компенсацию за старые советские танки и старые самолеты. Вот на эти самые средства Польша и пытается купить у корейцев необходимые вооружения, — отметил политолог.

По словам Асафова, с политической риторикой Польши связаны заявления о готовности конфликта с Россией. Эксперт считает, что в действиях и словах правящей элиты находят свое отражение нереализованные имперские амбиции. При этом в польском обществе желание власти воевать за интересы киевского режима поддержки не находит.

Если полистать польскую прессу, если посмотреть социальные сети, то даже слухи о предстоящей мобилизации для повышения обороноспособности резервистов вызывают массу вопросов. <...> Там несколько дней назад прошел митинг под лозунгом: «Я не собираюсь умирать за Бандеру», — рассказал эксперт.

Политолог отметил, что радикальная антироссийская риторика Польши позволяет «конвертировать лояльность США в экономические и финансовые преференции». При этом американским властям иногда приходится останавливать польскую элиту от чересчур резких высказываний, которые в действительности могут привести к противостоянию России и НАТО. Для Вашингтона такое развитие нежелательно, ведь США стремятся затянуть конфликт на Украине, чтобы как можно сильнее ослабить Россию.

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI ранее заявил, что польская армия будет вынуждена вступить в конфликт с Россией, если Украина потерпит поражение. Он заявил, что у страны не останется другого выбора, так как вопрос стоит о западных ценностях и культуре.