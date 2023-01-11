Политолог: Польша своими действиями подрывает Евросоюз Политолог Носович: Польша своими действиями подрывает Евросоюз

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Польша «не так уж плоха» для России, так как своими действиями подрывает целостность Евросоюза, пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на политолога Александра Носовича. Об этом свидетельствует то, что Варшава требует от Германии репараций за ущерб от Второй мировой войны и отказала переходить от национальной валюты к евро, отметил эксперт. По его словам, все идет к распаду ЕС, при этом Польша вольно или невольно способствует.

Польша вольно или невольно (оба варианта допустимы, оба, возможно, верны) подрывает своим поведением Европейский союз. Ведет дело к его развалу. Может, в этом отношении она для России не так уж плоха? — сказал Носович.

4 января Германия официально отклонила требования по возмещению материальных и нематериальных убытков, причиненных Польше в годы Второй мировой войны. Берлин направил Варшаве дипломатическую ноту с отказом вести переговоры на данную тему. Однако польская сторона не намерена отступать. В МИД страны заявили, что продолжат работу над вопросом и рано или поздно ФРГ будет вынуждена изменить свою точку зрения.

До этого власти Польши обратились в ООН с просьбой о помощи в получении военных репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны. По словам замглавы МИД страны Аркадиуш Мулярчик, целью является привлечение внимания международного сообщества к нераскрытым преступлениям. Берлин же отказывается общаться с Варшавой на данную тему, отметил Мулярчик.