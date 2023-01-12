Политолог: Польша ищет разведчиков для подготовки захвата Западной Украины Политолог Мендкович: Польша наращивает штат разведки для подготовки захвата Западной Украины

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Стремление Польши увеличить штат сотрудников разведслужб может быть связано с ее планами захватить Западную Украину, рассказал «ПолитРоссии» политолог и эксперт в области разведки Никита Мендкович. По его словам, в случае если поляки займут украинские территории, им понадобится много украиноговорящих кадров для проведения жесткой репрессивной политики. Эксперт отметил, что западные украинцы на самом деле не лояльны к Польше.

Желание нарастить численность сотрудников разведывательных и контрразведывательных органов может быть связано с планами Варшавы оккупировать Западную Украину после падения Киева. На новых территориях польским властям придется проводить жесткую репрессивную политику: западные украинцы нелояльно относятся к полякам еще со времен Бандеры, который сейчас на Украине возведен в рамки культового героя. Поэтому спецслужбам Польши потребуется много украиноговорящих кадров, — объяснил Мендкович.

Также политолог прокомментировал слова экс-сотрудника Агентства разведки Польши о том, что набор сотрудников проводят, размещая объявления на автобусных остановках. Эксперт подтвердил, что рекрутинг сотрудников спецслужб действительно может проводиться по открытым объявлениям, однако обычно их размещают в Сети, а не на улице.

Мендкович ранее заявил, что заинтересованные в независимости Украины и ее народа страны должны встать на сторону России и помогать украинским антифашистам в ликвидации «преступного режима в Киеве», однако Польша встала на сторону Украины, тем самым поддержав «фашистский режим и его террористические формирования». Призывы Варшавы к странам НАТО начать поставлять Киеву танки и другие лозунги польского правительства по ситуации на Украине — дешевая пропаганда, целью которой ставится набор политических очков и выбивание финансовых преференций от США, указал эксперт.