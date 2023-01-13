Политолог: победа России в СВО не приведет к миру в регионе Политолог Ищенко: победа России в СВО не приведет к миру в регионе

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Победа России в ходе украинского конфликта не сможет привести к миру, рассказал ИА SM.News политолог Ростислав Ищенко. По его словам, сам факт выигрыша боевых действий может лишь улучшить геополитическую ситуацию для Москвы, но США могут так или иначе продолжить борьбу. Эксперт подчеркнул, что в ближайшие полтора-два года даже при условии победы России в СВО мир в регионе может не настать из-за множества геополитических факторов.

Мы не знаем, насколько упорно будут США держаться за борьбу на Украине, слишком много геополитических факторов, чтобы можно было сказать, как будут развиваться события в ближайшие полтора-два года. Сколько туда еще пришлют наемников и войск в чужих мундирах из Восточной Европы? Мы не знаем, ни где это закончится, никак это закончится. Знаем, что нам надо победить, — заявил Ищенко.

Политолог отметил — в текущей политической ситуации приходится принимать решения по принципу «выиграть боевые действия, а потом решать политическую проблему».

Депутат Андрей Гурулев ранее рассказал, что комитет Госдумы по обороне занимается проверкой и опросом мобилизованных о качестве обучения и подготовки на разных полигонах. По его словам, основной вопрос все еще заключается в том, как проводить обучение. Парламентарий высказал мнение, что костяк среди обучающих мобилизованных должны составить ветераны СВО, которые уже прошли обучение, но из-за ранения или болезни не могут выполнять боевые задачи.