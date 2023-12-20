Политолог перечислила основные ожидания Зеленского от Германии Политолог Симонова: Зеленский ждет от ФРГ прежних объемов помощи

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский ожидает от руководства Германии сохранения на прежнем уровне материальной, финансовой и военной помощи, считает политолог-международник, востоковед Анастасия Симонова. В беседе с РИАМО она рассказала, что это минимальные пожелания президента Украины.

Под конкретными реальными шагами в поддержку своих интересов со стороны Германии Украина подразумевает как минимум сохранение материальной, финансовой и военной помощи <...> на прежнем уровне, как максимум — увеличение этой помощи, — отметила эксперт.

По ее словам, основной целью Владимира Зеленского является сподвигнуть Германию придерживаться ранее данных Киеву обещаний. При этом главной составляющей помощи должна быть финансовая и военная поддержка, а второстепенной — политическая поддержка на международной арене, добавила политолог.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет оценивать помощь от Германии по действиям, а не только по громким словам поддержки. По его мнению украинского дидера, недавнее обещание канцлера ФРГ Олафа Шольца помогать Киеву «до конца» звучит слишком расплывчато и неконкретно. При этом он назвал Германию второй страной по объему поддержки Украины.