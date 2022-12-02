Политолог: папа римский попытался попасть в «политический мейнстрим» Политолог Михеев заявил, что папа римский попытался попасть «политический мейнстрим»

Фото: Grzegorz Galazka /Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск пытается быть в «политическом мейнстриме», рассказал ИА SM.News политолог Сергей Михеев, комментируя заявление главы Ватикана насчет СВО и жестокости чеченцев и бурятов. Эксперт считает, что главе католической церкви пришлось переступить через горло догм собственной веры, чтобы соответствовать западному дискурсу. По его мнению, Франциск осуждает Россию и поддерживает Украину вслед за всем остальными западным странам.

Папе римскому приходится наступать на горло собственным догматам чтобы быть в политическом мейнстриме. И если весь западный мир требует осуждать Россию и поддерживать Украину, то ему тоже приходится этими вещами заниматься, — считает Михеев.

Политолог уточнил, что папа римский старается вписаться в окружающую действительность и соответствовать «веяниям времени». Эксперт считает, что западный дискурс заставляет всех принимать некие «новые ценности».

Понтифик ранее заявил, что больше всего жестокости в сражениях на Украине он видит среди людей, которые, по его словам, не придерживаются русской традиции. В качестве примера папа римский назвал такие народности, как чеченцы и буряты.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова папы римского. Он отметил, что глава католической церкви не знаком с принципами ислама. По его словам, чеченцы не начинают бой, пока не предложат мир, поскольку следуют примеру пророка Мухаммада. Также Кадыров пристыдил главу Ватикана за то, что тот не знает отношения мусульман к противнику.