Политолог рассказал, почему украинцы не могли подорвать «Северные потоки» Политолог Сосновский опроверг версию о причастности «птенцов Залужного» к подрыву «Северных потоков»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHuay/Global Look Pres

Украинские военные вряд ли являются непосредственными исполнителями диверсии на российских «Северных потоках» в Балтийском море, считает политолог, публицист Александр Сосновский. В беседе с ИА SM.News он назвал несостоятельной версию о якобы имевшем место приказе глакома ВСУ Валерия Залужного группе украинских водолазов взорвать подводные нитки газопровода. По мнению эксперта, у «птенцов Залужного» не могло быть баллонов со специальной дыхательной смесью, необходимой для погружения на глубины свыше 20-40 метров.

Получить баллоны с такой смесью нельзя в магазине «Лидл», нельзя купить в интернете. И самому приготовить такую смесь без спецоборудования невозможно. <...> Любая покупка обязательно регистрируется, и это строгая отчетность. Это значит, «птенцы Залужного» должны были обязательно оставить свои следы в Германии или Польше. Таких следов нет, и это разбивает версию о простом украинском диверсанте, — полагает Сосновский.

Ранее западные СМИ растиражировали информацию о том, что Валерий Залужный якобы лично руководил подготовкой подрыва «Северных потоков», а исполнением диверсии занималась группа украинских водолазов на паруснике.