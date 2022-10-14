Жителям Украины предрекли болезни на фоне снижения температуры в домах Политолог Баранчик: снижение температуры в домах приведет к росту смертности украинцев

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/globallookpress.com

Снижение температурного минимума в квартирах до 16 градусов Цельсия приведет к проблемам со здоровьем у украинцев, заявил «ПолитЭксперту» политолог Юрий Баранчик. По его словам, такая мера повлечет за собой увеличение риска развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также смертности в целом. Эксперт отметил, что для диабетиков старше 60 лет и людей с хроническими болезнями риск смерти при падении температуры ниже 15 градусов вырастет на 50%.

Респираторные заболевания участятся. Систолическое и диастолическое [давление] растет на 5% с каждым градусом ниже 18. Для хроников и прочих диабетиков старше 60 лет риск смерти увеличивается на 50% при 15 градусах. Кстати, это касается не только Украины, а и Европы, — заявил Баранчик.

Жителям Украины следует уезжать дальше от крупных городов, которые не предназначены для проживания в условиях плохой работы энергетической инфраструктуры, которая была повреждена Вооруженными силами России.

Энергоэксперт Владимир Демидов ранее заявил, что Украина обрекла Венгрию, Молдавию, Словакию и Польшу на веерные отключения электричества из-за конфликта с Россией, через которую в эти страны поступал газ. По его словам, из-за засухи в Европе сильно упала выработка гидроэлектростанций, что потребовало наращивания объемов производства электроэнергии на угольных, газовых, нефтяных электростанциях. В результате из-за проблем с поставками газа из России в названных четырех странах, по мнению эксперта, не избежать перебоев с электроэнергией.

Также сообщалось, что жители Франции уже начали массово скупать термобелье и шерсть для вязки теплых вещей после того, как правительство объявило о мерах по экономии энергии в зимнее время года. По данным France 2, французы хотят одеться потеплее из-за того, что температура в офисах и квартирах резко упадет.