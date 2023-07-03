Политолог описал перспективы западных поставок оружия Украине Политолог Блохин предрек сокращение поставок западного оружия Украине

Фото: defense.gov

Неудачное украинское контрнаступление не приведет к отказу со стороны Запада от военной и финансовой помощи Киеву, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. В беседе с Lenta.ru он предположил, что поставки вооружений продолжатся, но «со скрипом».

Думаю, что поставки нового западного оружия будут, но не такие масштабные, и никто по щелчку пальцев на Украине эти поставки осуществлять не будет. Несмотря на все, что произошло, считается, что деньги, которые Запад тратит на Украину, — это инвестиции в будущее. <...> Деньги и помощь Запад Украине выделять будет, но со скрипом, — объяснил специалист.

По его словам, уничтожение техники, как и коррупция на Украине рассматриваются Западом как «сопутствующий ущерб». Как полагает эксперт, Украина является для США и ЕС стратегическим активом, в который было вложено колоссальное количество денег, сил и времени, поэтому «так просто от поддержки Украины они не откажутся».

Ранее в Германии заявили, что на Западе разочарованы фактом потери Украиной отправленной ей бронетехники уже через месяц. Как написал обозреватель Франц Беки в своем материале для Berliner Zeitung, в 2023 году Германия направила порядка €5,5 млрд для обеспечения военной поддержки Киева, что стало значительной суммой для Берлина.