Политолог описал перспективы Украины в СВО Политолог Тунандер: Украина потеряет больше территорий при затягивании конфликта

Фото: МО Украины

По мере продолжения конфликта Украина рискует потерять больше территорий, заявил норвежский политолог Ула Тунандер, передает Steigan. Аналитик также выразил уверенность, что западная помощь не поможет ВСУ победить, а приведет только к большим потерям среди военных.

Такая страна, как Украина, не сможет одержать победу над гораздо большей Россией. <...> Чем дольше продлится конфликт, тем больше территории Россия заберет себе, — считает Тунандер.

При этом политолог подчеркнул, что у РФ не было никаких территориальных претензий к Украине. Кроме этого, Тунандер выразил уверенность, что для всего западного мира, особенно США, очевидно, что Киев не сможет вернуть уже утраченные земли и одержать верх в СВО.

Ранее бывший советник второго президента Украины Олег Соскин заявил, что планы Киева о выходе на границы 1991 года оторваны от реальности. Политик отметил, что вернуть утраченные территории республика не в состоянии.

По его мнению, сейчас украинцы погибают в зоне боевых действий ради амбиций коррумпированной власти в Киеве, а также западных спонсоров страны. Самым лучшим исходом для Украины политик считает перемирие даже с учетом невозможности возвращения территорий. В противном случае потери будут еще более масштабными, заключил Соскин.