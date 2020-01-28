https://static.news.ru/photo/ee573160-41d2-11ea-a280-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Политолог Дмитрий Журавлёв прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, что якобы Советский Союз был одним из виновников Второй мировой войны.

Ранее Зеленский обвинил СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Об этом украинский лидер заявил после встречи с польским президентом Анджеем Дудой. Зеленский заявил, что теперь Украина и Польша будут тесно сотрудничать по этому вопросу.

Это классика антироссийской пропаганды. Это классическое заявление связано с одним желанием — отменить благодарность России за тот подвиг, — заявил эксперт в эфире Радио Sputnik.

По его словам, Украина и Польша, принижая достижения РФ в войне, пытаются оправдать свои нынешние поступки.

У наших соседей, к сожалению, есть некая аберрация сознания: они уверены, что можно, с одной стороны, Россию оскорблять, а с другой — с ней договариваться, — подытожил Журавлёв.

Как писал NEWS.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил президента Украины Владимира Зеленского в пересечении «всех мыслимых и немыслимых границ подлости». Так сенатор отреагировал на слова лидера Незалежной об ответственности СССР за запущенный нацистами смертоносный маховик холокоста.