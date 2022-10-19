Политолог оценил возможный разрыв дипотношений между Киевом и Тегераном Политолог Бальбек: разрывая дипотношения с Тегераном, Киев показывает «бессильную злобу»

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Обсуждение между главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским вопроса прекращения дипломатических отношений страны с Ираном показывает их «бессильную злобу», убежден политолог Руслан Бальбек. В беседе с Pravda.Ru он заявил, что для Тегерана такой исход не стал бы большой потерей. Власти Украины, по мнению эксперта, это просто «шайка бандитов».

С кем будет разрывать отношения обезумевший от бессильной злобы киевский режим — всё равно, это просто шайка бандитов, которые в качестве криминального анклава выбрали постсоветское государство, а теперь им там поджарили пятки и они думают, на ком бы сорвать свою злобу, — считает политолог.

По словам Бальбека, заявления западных СМИ о закупке оружия Россией у Ирана официальные власти этих стран не подтвердили. Однако, уверен эксперт, Зеленскому просто надо «сорвать на ком-то злость» и для этого он выбрал союзников России и врагов США.

ЕС ранее подготовил новый пакет санкций против Ирана за якобы имевшую место продажу оружия РФ, согласовать его планируется уже до конца дня, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов. По данным издания, санкции могут быть введены в отношении пяти физических и трех юридических лиц.

Накануне Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил президенту Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном. Он указал, что Иран поддерживает Россию в ходе военной операции на Украине, отметив, что тот стал полноценным участником «преступной агрессии, военных преступлений и террористических актов». Кроме того, он призвал лидеров Евросоюза ввести новые санкции в отношении ближневосточного государства.