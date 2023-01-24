Политолог оценил возможные поставки западного оружия в Эстонию Политолог Кочетков назвал реальными возможные поставки западного вооружения в Эстонию

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Возможные поставки западного вооружения в Эстонию для создания угрозы Санкт-Петербургу являются вполне реальными, считает политолог Алексей Кочетков. Эксперт отметил, что Вашингтон хочет повысить уровень конфликта, и именно с этим связаны готовящиеся поставки. В связи с этим Кочетков заявил о необходимости озаботиться безопасностью неба над городом, пишут СМИ.

Это одна из форм шантажа со стороны Запада и плюс — это роль такого коллективного провокатора, когда они будут вынуждать нас принимать соответствующие ответные меры и даже производить какие-то превентивные действия, — прокомментировал Кочетков.

Политолог призвал в первую очередь усилить защиту неба для обеспечения безопасности. После этого, по мнению эксперта, необходимо решить вопрос угрозы, который может возникнуть над Петербургом от соседних стран.

Посол России в Таллине Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live» ранее заявил о возможных поставках Эстонии оружия для того, чтобы Петербург находился под прицелом Запада. По его словам, в Эстонию доставят самые современные виды обычного оружия. Дипломат отметил, что Западу интересно создать «антироссийский форпост» для оказания давления на Россию. Липаев уточнил, что речь идет об экономическом, политическом, культурном и военном давлении.