Политолог оценил возможность создания «железного занавеса» вокруг России Политолог Лукьянов: Запад не сможет создать «железный занавес» вокруг России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад не сможет создать новый «железный занавес» вокруг России, рассказал NEWS.ru политолог Федор Лукьянов, комментируя решение правительства Финляндии закрыть четыре КПП на границе с Россией. По его мнению, к действиям Хельсинки нужно относиться спокойно.

Запад не сможет создать новый «железный занавес» вокруг России, просто перекрывая погранпереходы. Сам по себе «железный занавес» — сложная, комплексная вещь, и это не только закрытие границы. Мы понимаем, что можно осложнять связи России с Западом, но разорвать их невозможно. А действия Финляндии — попытка обозначить отмежевание от России. Считаю, что скоро станет невозможно пересечь границу России со странами Северной Европы, учитывая, что намерения у Норвегии и Эстонии те же, что и у Хельсинки. К этому нужно относиться спокойно. Эпоха проницаемости границ закончилась, — заявил Лукьянов.

Политолог отметил, что наплыв мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся пересечь границу России и Финляндии, — один из поводов закрытия границы. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за напряженных отношений двух стран.

Мигранты из неблагополучных стран используют все возможности, чтобы проникнуть в сытую, по их мнению, Европу. Это давно известно. Если бы между Москвой и Хельсинки были бы нормальные отношения, наплыва мигрантов на границе бы не случилось. Но сейчас России нет смысла препятствовать беженцам, как и вводить симметричные меры в отношении Финляндии. Зачем на чужую глупость отвечать своей? — сказал Лукьянов.

15 ноября пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии сообщила, что во вторник, 14 ноября, в страну через Россию прибыло самое большое за год количество мигрантов за сутки — 50 человек. В связи с наплывом мигрантов Кабмин Финляндии объявил о закрытии с 18 ноября четырех контрольно-пропускных пунктов на юго-восточном участке границы с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.