Политолог оценил размер помощи Запада Украине Политолог оценил размер помощи Запада Украине в $0,5 трлн

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Помощь Украине со стороны Запада составила около $0,5 трлн, заявил в беседе с ИА SM.News политолог Сергей Михеев. По его словам, военные успехи Киева при таких объемах поддержки сомнительны. Эксперт уверен, что причина этого кроется в коррумпированности украинских чиновников.

Если посчитать всю помощь, которую ей (Украине. - NEWS.ru) направили, плюс их собственные средства, плюс то, что там скопилось за последние девять лет, то получается что-то в районе полутриллиона долларов. И где это все? Учитывая размер помощи, успехи сомнительные достаточно, — заявил Михеев.

Политолог напомнил, что только США выделили Киеву $113 млрд, тогда как объемы помощи Европе по плану Маршалла составил около $200 млрд. При такой поддержке Украина должна была разгромить Россию и построить процветающую экономику. Однако этого не произошло, из-за растаскивания средств украинскими чиновниками, уверен эксперт.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что общий объем помощи Украине с начала спецоперации превысилсумму в 10 миллиардов долларов. Он добавил, что в рамках нового пакета военной помощи Киеву в размере 775 миллионов будут поставлены различные вооружения, включая снаряды и винтовки. Дипломат пообещал, что США продолжат оказывать поддержку Украине, пока это будет необходимо.