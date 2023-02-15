Политолог оценил влиятельность мнения Берлускони об Украине Политолог Михеев: мнение Берлускони об Украине распространилось по европейской прессе

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Сильвио Берлускони

Мнение бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони об Украине и ее президенте Владимире Зеленском было услышано в Европе, уверен политолог Сергей Михеев. По его словам, призыв политика прекратить поставки оружия Киеву распространился по европейской прессе. В беседе с ИА SM.News эксперт отметил, что слова Берлускони в первую очередь вызвали резонанс в Италии, который в итоге вышел за ее пределы.

Его мнение всегда резонирует в самой Италии, во-вторых, учитывая его фигуру, оно всегда выходит за пределы. Он сказал, его высказывание пошли по европейской прессе. Дальше пусть что угодно делают. Но то, что эта достаточно здравая позиция засветилась, мне кажется, это важно, — объяснил Михеев.

Политолог уточнил, что Берлускони призывал не тратить деньги на разрушение Украины, чем являются поставки оружия, а вложить их в ее восстановление. Эксперт считает, что подобное заявление является миролюбивым и находится в «антиамериканском и антиукраинской тренде». Также он напомнил, что у Берлускони и Путина раньше были хорошие отношения.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони ранее призвал к дипломатическому решению украинского конфликта. Он добавил, что всегда выступал на стороне украинского народа и мира. Политик при этом добавил, что в качестве инструмента мирного урегулирования конфликта может стать «план Маршалла» Запада по восстановлению Украины.