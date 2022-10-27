Политолог оценил вероятность введения войск НАТО в Молдавию Политолог Суздальцев: под видом защиты дивизия ВДВ США может оказаться в Кишиневе

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Молдавия может распахнуть свои двери для введения войск НАТО буквально в любой момент, и даже нейтральный статус республики никого не остановит. С таким предупреждением выступил экс-президент Молдавии Игорь Додон. Вероятность такого сценария оценил в интервью «ПолитЭксперту» политолог Андрей Суздальцев. По его словам, под видом защиты Приднестровья от «вторжения» российских войск президент Молдавии Майя Санду может поднять крики о помощи, которые в итоге приведут к тому, что воздушно-десантная дивизия США действительно окажется в Кишиневе.

Молдавия — нейтральное государство, но, в принципе, Санду с помощью половины парламента всегда сможет поднять крик о том, что благодаря Приднестровью ожидается «вторжение» российских войск: «Спасайте!» Эта ситуация может привести к тому, что, действительно, американская воздушно-десантная дивизия окажется в Кишиневе, — считает Суздальцев.

Политолог напомнил, что 101-ая воздушно-десантная дивизия Соединенных Штатов «Кричащие орлы» ранее высадилась в Румынии, однако при обострении обстановки американские военные могут пересечь границу и «с благословения Молдавии» разместиться на территории Украины. Эксперт также выразил мнение, что в том случае, если глава молдавского государства призывает на помощь иностранные войска НАТО, это свидетельствует о его «ничтожности».

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна нацелена на сохранение статуса нейтрального государства. Она подчеркнула, что нейтралитет Молдавии закреплён в конституции страны.