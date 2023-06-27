Политолог оценил вероятность исключения Венгрии из состава ЕС Политолог Оленченко назвал маловероятным исключение Венгрии из ЕС из-за отсутствия такой процедуры

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Венгрию маловероятно решат исключить из состава Евросоюза на фоне заявлений премьера страны Виктора Орбана об украинском конфликте, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Он рассказал Lenta.ru, что это связано с отсутствием подобной процедуры в уставных документах ЕС.

Когда Великобритания решила выйти из Евросоюза, выяснилось, что в учредительных документах ЕС не предусмотрен порядок выхода либо исключения государства-члена. <...> В документах ЕС не прописана процедура исключения страны из союза, — пояснил политолог.

Эксперт напомнил, что переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС шли в течение полутора лет. Практики «наказывать» кого-то исключением вообще не существует, уточнил политолог. Оленченко подчеркнул, что Евросоюзу также невыгодно по экономическим соображениям отказываться от Венгрии.

Венгрия находится в Центральной Европе, и через нее все проходит, и ее исключение — это головная боль для других стран-участниц. Венгрия это прекрасно понимает, — заключил политолог.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее отказался признавать президента России Владимира Путина военным преступником. Он подчеркнул, что разговоры о военных преступлениях стоит вести после окончания боевых действий на Украине.