Политолог оценил вероятность госпереворота в Грузии Политолог Солонников: оппозиция попытается устроить госпереворот в Грузии

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протесты в Тбилиси в мае 2024 года

Оппозиция может попытаться устроить государственный переворот в Грузии, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. В беседе с NEWS.ru политолог подчеркнул, что в законе об иноагентах, из-за которого проводятся митинги, нет ничего сверхъестественного.

Это обычный закон, в нем нет ничего сверхъестественного. Подобные законы есть во многих странах, в том числе в США и Европе. Это просто повод для внешних сил устроить государственный переворот в Грузии, — уточнил эксперт.

По словам Солонникова, основной вопрос заключается в том, готовы ли грузинские власти противостоять внешним силам. Как считает сам политолог, о готовности свидетельствует тот факт, что власти «пошли на продавливание закона во второй раз».

Судя по тому, что они пошли на продавливание закона во второй раз — они готовы. Это вполне логично в нынешних условиях и подготовки к осенним выборам. Оппозиция будет пытаться устроить государственный переворот. И власти, и оппозиция считают, что у них получится, — добавил политолог.

МВД Грузии ранее сообщило, что в Тбилиси в ходе протестов против закона об иноагентах задержаны 20 человек, среди них один гражданин России и двое американцев. Отмечается, что им вменяются статьи о мелком хулиганстве и неподчинении требованиям сотрудников правоохранительных органов.