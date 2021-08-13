Политолог оценил украинский способ остановки «Северного потока — 2»

Украина в попытках остановить «Северный поток — 2» путём ссоры США и Германии может настроить их против себя самой. Об этом в беседе с НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.

Не могу себе такое представить. Наоборот, ведётся примирение полное. Это мечты непримиримого депутата Верховной рады, который не знает, куда деться от злости и от отчаяния. Даже в Польше прекратили нападать на «Северный поток −2», — отмечает эксперт.

Если украинские власти в дальнейшем продолжат предпринимать попытки по остановке российского газопровода, то это лишь может говорить об узколобости политики, которая приведёт к абсолютному тупику, считает политолог.

По его словам, немцам надоело постоянно выслушивать одни и те же заявления со стороны Украины. К тому же украинцы уже получили определённые гарантии от Германии и дальнейшие необдуманные действия со стороны Киева могут вызвать только гнев Берлина, считает эксперт.

Рар добавил, что на сегодняшний день абсолютно ясно, что предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель ничего не решит. Украинский лидер может только клянчить, так как все решения были приняты без него. И стоит надеяться, что он на встрече не будет унижать Меркель за одобрение российского проекта или как-то мстить за это, подытожил эксперт.

Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» возможен максимум до конца 2021 года.