Политолог оценил угрозу массированной атаки со стороны ВСУ Политолог Маркелов: разговоры о массированной атаке ВСУ являются манипуляцией

Фото: МО Украины

Разговоры о массированной атаке на Россию со стороны Украины можно считать манипуляцией, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Маркелов. По его словам, у Киева нет потенциала, чтобы нанести такой удар.

По сути, под этим словосочетанием предполагается использование сотни и тысячи единиц вооружения, но у них такого количества просто нет в запасе. А даже если и есть, запускать его они не будут. Скорее всего, число вооружения будет кружить около сотни, они будут интерпретировать его под массированную атаку. Хотя это не так, — объяснил политолог.

Эксперт отметил, что еще одной манипуляцией является тип вооружения, который хотели использовать в массированной атаке. ВСУ заявили, что будут использовать БПЛА разного вида, однако на данным момент Украина обладает только вооружением среднего типа дальности, подчеркнул Маркелов.

Такое вооружение она использовала и прежде, ничем новым они не обзавелись. Поэтому надо понимать, что инструментарий у них остается ограниченным, — добавил он.

Кроме того, Россия готова к такому роду атаки, поскольку уже научилась защищаться от любых ударов, подчеркнул политолог. Тот объем атаки, который может позволить себе Украина, российские регионы смогут отразить, подытожил Маркелов.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что Россия жестко ответит Украине на атаки по территориям государства. Эксперт отметил, что, если атака беспилотниками, как сообщают СМИ, действительно произойдет, ВС РФ отразят ее. Кроме того, от ответа России на атаки украинская экономика «впадет в шоковое состояние».