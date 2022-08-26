Политолог оценил, стоит ли верить обещаниям Шольца по Украине Политолог Светов назвал обещание Шольца не поставлять оружие Украине пустым звуком

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Обещанию канцлера ФРГ Олафа Шольца не поставлять Украине вооружение, позволяющее наносить удары по территории России, не стоит верить, так как это пустые слова, заявил политолог Юрий Светов. В разговоре с «360» он объяснил, что канцлер был вынужден сделать это заявление, так как в Германии есть люди, которые выступают против снабжения украинской армии оружием.

Все эти слова пустые. Их произнесли для того, чтобы, может быть, кто-то в Германии поверил им. Там ведь есть люди, которые возражают против того, чтобы немцы помогали Украине оружием, — убежден эксперт.

Светов отметил, что немецкие власти и ранее говорили многое, однако их действия расходились со словами. Политолог призвал вместо слов Шольца обратить внимание на кадры, где он по стремянке залезает на самоходное артиллерийское орудие, которое отправят на Украину.

Ранее канцлер Германии заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву вооружение для ударов по России, так как в ФРГ предпочитают избежать дальнейшей эскалации конфликта. Он добавил, что Берлин не будет действовать в одиночку, ориентиром для него являются действия союзников, в том числе, США.

Обозреватель Муджтаба Рахман в свою очередь сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц противостоят «ястребам» в ЕС по вопросу урегулирования на Украине. В своей статье он отметил, что они вынуждены скрывать свою позицию, состоящую в скорейшем завершении конфликта за столом переговоров.