Политолог оценил шансы Порошенко стать снова президентом Украины Политолог Аграновский: Порошенко в отдалении от большой политики «потерял нюх и утратил форму»

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Нет никакой необходимости — менять нынешнего президента Владимира Зеленского на команду экс-главы Украины Петра Порошенко, поскольку ничего нового и позитивного она для американцев предложить не может, считает политолог и общественный деятель Дмитрий Аграновский. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он пояснил, что Порошенко, пока находился в отдалении от большой политики, «потерял нюх и утратил форму».

Порошенко можно только держать в роли некоего пугала для Зеленского, мол, не будешь действовать в правильном формате — заменим. Но Владимир, думаю, как раз тот типаж, который США ставят во главе своих марионеточных государств, — сказал эксперт.

По мнению Аграновского, в последнее время с именем бывшего лидера Украины связано слишком много несуразных и негативных происшествий. Так, например, то его обвиняли в госизмене, то он сам заявлял о примирении с Зеленским. Последний случай, когда его разыграли пранкеры, свидетельствует о том, что политик совсем «потерял нюх».

Эх, Петр Алексеевич... Взял и выболтал, да еще и по телефону, то, о чем нужно помалкивать. С английским языком у Порошенко беда, с украинским тоже плоховато, — добавил политолог.

17 ноября Порошенко в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Минские соглашения ему нужны были для того, чтобы получить как минимум четыре года на развитие ВСУ. По его словам, он не ставил перед собой цели исполнить соглашения. Вован и Лексус позвонили Порошенко под видом экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

В том же разговоре Порошенко отметил, что будущее его страны значительно больше зависит от мудрости американского народа, чем от самих украинцев. По его мнению, у Украины «определенно есть поддержка со стороны обеих партий в США». Кроме того, политик заявил о доминировании России, сравнивая военные потенциалы Москвы и Киева. По его словам, у России в десять раз больше артиллерии и в 30 раз больше боеприпасов. Порошенко подчеркнул, что и в авиации у россиян «значительное превосходство».