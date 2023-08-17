Политолог оценил шансы Польши в случае конфликта с Россией Политолог Журавлев: НАТО откажутся помогать Польше при столкновении с Россией

Фото: МО Польши

Среди поляков действительно превалируют антироссийские настроения, но большая часть населения не готова к настоящему конфликту с соседним государством, так как у Польши нет шансов в этом противостоянии, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Комментируя ситуацию «360», политолог подчеркнул, что НАТО откажутся помогать Польше при прямом столкновении с Россией. Он отметил, что это будет означать объявление Альянсом войны.

Есть Вашингтонский договор: если НАТО поддержит Польшу, это означает объявление Альянсом войны России. Поскольку война между Россией и НАТО не будет войной обычного оружия, а будет ядерной войной, то после на Земле одни тараканы останутся. Если останутся, — пояснил эксперт.

По словам политолога, в Польше существует мнение о необходимости вернуться к границам XVII века. Получается, что в состав государства должны войти Украина, Белоруссия, Латвия, Литва и западный край России. Осуществить это невозможно без военного столкновения, уверен эксперт. Журавлев пояснил, что основная цель Польши на данный момент — оккупация Западной Украины якобы ради помощи и поддержки.

Поэтому поляки не вступают с нами в войну — мы же ко Львову не подходим. Они просто занимают места украинских войск на территории Западной Украины, тем самым давая украинской армии возможность повоевать на востоке, — уточнил политолог.

План Польши в данной ситуации заключается в том, чтобы без непосредственного участия в боевых действиях отобрать себе часть территории, отметил эксперт. По его мнению, для этого государство наращивает армию.

Обозреватель польской газеты Myśl Polska Эугениуш Зинкевич ранее заявил, что масштабные закупки наступательного вооружения Польшей указывают на подготовку к войне из-за неизбежного поражения Украины. По его мнению, польское правительство не учитывает опыт Украины.