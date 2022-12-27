Политолог оценил шансы перехода Шотландии в сферу влияния России Политолог Станкевич: переход Шотландии под влияние России — это из области фэнтези

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Прогнозы внешнеполитического эксперта Азима Ибрагима, что Шотландия в случае успешного референдума о независимости может перейти под влияние России и Китая, имеют мало отношения к реальности, заявил «360» политолог Сергей Станкевич. По словам аналитика, то, что Шотландии может потребоваться экономическая поддержка со стороны РФ и КНР, — это «из области фэнтези». Станкевич сомневается и в том, что страна в принципе решится покинуть Соединенное Королевство.

Все ограничится именно политической борьбой, а не реальным обретением независимости, во всяком случае на этом этапе. Все дальнейшее — поддержка со стороны России или Китая — это уже из области фэнтези, которое разве что можно показывать в каких-нибудь сериалах, к реальности это имеет мало отношения, — сказал Станкевич.

Политолог напомнил, что Шотландия хотела организовать повторный референдум о независимости в октябре 2023 года, однако Верховный суд Британии наложил запрет. И несмотря на то что правящая Националистическая партия Шотландии все еще рассчитывает организовать нечто подобное, вряд ли она решится пойти на внутреннюю конфронтацию с Великобританией, полагает эксперт. Политолог уверен, что такой исход маловероятен.

Ранее внешнеполитический эксперт Ибрагим предрек, что выход Шотландии из состава королевства существенно ослабит Британию и станет ударом по безопасности страны. Специалист предположил, что после проведения голосования из Шотландии уйдут многие британские компании. В связи с этим государство будет нуждаться в экономической поддержке, которую может оказать, как отметил Ибрагим, президент РФ Владимир Путин.