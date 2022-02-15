Политолог оценил шансы Ле Пен занять пост президента Франции

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен вряд ли наберёт больше 8% голосов на предвыборной гонке, считает специалист по новейшей истории и политике Франции, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. По его мнению, наиболее значимым политическим конкурентом действующего лидера Франции Эммануэля Макрона является Валери Пекресс, пишет «ПолитЭксперт».

Перспективы Ле Пен — 6–8% максимум. Она может пройти во второй тур, и тогда её противником, как и в 2017 году, будет нынешний президент Макрон. На сегодняшний день у неё шансов на избрание нет. Есть другой кандидат, который может победить Макрона, если пройдёт во второй тур. Это Валери Пекресс, председатель регионального совета столичного региона Иль-де-Франс, представительница Республиканской партии, — заявил Рубинский.

Он также считает реалистичными прогнозы о выходе Франции из НАТО. Однако, по мнению политолога, речь идёт не о политической структуре Альянса, а о военной. Рубинский напомнил, что в 1966 году при Шарле де Голле Франция покинула военную инфраструктуру НАТО, но не вышла из самого союза.

Ранее кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс высказалась о возможности принятия Украины в НАТО. Она отметила, что если станет главой государства, то эта тема не будет стоять на повестке дня.