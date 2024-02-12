Политолог оценил шансы Каталонии отсоединиться от Испании Политолог Топорнин: только половина жителей Каталонии выступает за независимость

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За независимость Каталонии от Испании выступает только половина местных жителей, заявил политолог Николай Топорнин. В разговоре с «360» эксперт подчеркнул, что многие каталонцы получают большое количество льгот, государственной помощи и субсидий от центрального правительства.

Получается «фифти-фифти», потому что не все каталонцы согласны отделиться от Испании. Многие из них получают достаточно много льгот, субсидий и другой госпомощи от центрального правительства. Поэтому тут, как говорят, бабушка надвое сказала, — уточнил политолог.

По словам Топорнина, сейчас перед жителями Каталонии на первом плане стоит вопрос мигрантов. Он уточнил, что каталонцам придется договариваться с центральными властями, чтобы ввести ограничения для беженцев по всей территории Испании. Эксперт подчеркнул, что сделать это непросто, так как в Европе «не будут рубить с плеча».

Автономное сообщество должно обсуждать этот вопрос с парламентом, чтобы он принял решение ограничить поток мигрантов не только в Каталонию, но и в целом в Испанию. Но это сделать не так-то просто из-за всевозможных соглашений Евросоюза, — пояснил эксперт.

Политолог Екатерина Черкасова ранее заявила, что протесты в Испании не приведут к тому, что Каталония получит независимость. По ее словам, каталонской проблеме уже 700 лет и ей было посвящено много войн, восстаний и забастовок, но ничего из этого не привело к отделению Каталонии от Испании.