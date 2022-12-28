Политолог оценил риски начала войны между Сербией и Косово Политолог Бондаренко назвал ситуацию вокруг Косово бряцанием оружием

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Косово

Сербскую армию привели в состояние высшей боевой готовности из-за ситуации в Косово, которая остается напряженной, однако ожидать начала реального вооруженного конфликта до Нового года не стоит, считает политолог Олег Бондаренко. Директор Фонда прогрессивной политики в беседе с «Царьградом» отметил, что войну может спровоцировать любой случайный выстрел, но сейчас это скорее бряцание оружием. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна готова отстаивать свою безопасность. По мнению Бондаренко, ситуация может оставаться в подвешенном состоянии до середины января.

Я не думаю, что можно ожидать в ближайшие дни начала боевых действий. Конфликт в Косово будет одной из горячих точек следующего года, это безусловный факт. Но на данный момент довольно мало акторов заинтересованы в его размораживании. Так что пока это бряцание оружием и нагнетание напряжённости, рассчитанное на повышение ставок, — сказал Бондаренко .

По словам политолога, Запад использует Косово как рычаг давления на Сербию с целью введения санкций против России. При этом «погружение в пучину» войны это совсем не то, что сейчас нужно Сербии, которая, как отметил эксперт, в последние годы демонстрировала завидный экономический рост.

Вучич заявлял, что нужно сделать все для защиты сербского населения на севере Косово и в Метохии. Власти частично признанного Косово вслед за сербской стороной также объявили, что привели свои силы в состояние полной боевой готовности.

В МИД РФ ранее также предупредили об опасности конфликта в Косово. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что новое обострение в регионе, где развернутые силы НАТО и ЕС играют роль статистов, может перерасти в «настоящий, масштабный конфликт».